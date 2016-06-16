

Çorum'un Alaca ilçesinde, kayınpederinin cenazesine gelen sürücü ve ailesinin içerisinde bulunduğu Otomobilin kavun yüklü TIR ile çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.











Kaza, Alaca Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca ilçesinden Zile istikametine seyir halinde olan İdris Doğan yönetimindeki 05 RD 370 plakalı otomobil Emniyet Müdürlüğü kavşağında Alaca'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Kamil Okur 06 AJ 797 yönetimindeki kavun yüklü TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın altında giren otomobil yaklaşık 70 metre sürüklendi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yok kenarında bulunan trafik levhaları sökülürken otomobil hurdaya döndü.







Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü İdris Doğan (42), eşi Songül Doğan (40), oğulları Aydın Doğan (19), Yusuf Ayaz Doğan (2), yakınları Güllü Yıldız (50) ile Orhan Dilmen hayatını kaybetti.



Alaca Belediyesi kaza kırım ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Çorum İl Afet Acil Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. afad ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından hurdaya dönen otoda bulunan cesetler bulundukları yerlerden çıkarıldı.