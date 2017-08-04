TIR'IN ÇARPTIĞI YOLCU MİDİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 30 YARALI
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu şarampole devrilen midibüste bulunan 30 kişi yaralandı.
Samsun'da meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. TIR'ın çarptığı minibüs şarampole devrildi. Tek teselli can kaybının olmamasıydı.
TIR MİDİBÜSE ÇARPTI, MİDİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU
Kaza, Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı plakalı bir TIR, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yolun sağ tarafında seyir halinde olan 55 RT 071 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi.
30 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre kazada toplamda 30 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI
Kazanın ardından yol trafiğe tamamen kapanırken, yolcu midibüsünün kaza yaptığını duyan yolcu yakınları da soluğu kaza yerinde aldı. Bazı meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kaza anını görüntüledi. Kaza yapan midibüs ve tırın bulundukları yerden çekilmesi üzerine kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İlkokul Öğretmeninden Kadın Velilerine Gece Yarısı Taciz
- Eşiyle Tartışıp Yatağa Girdi, Sabah Kalktığında Cesediyle Karşılaştı
- Ataşehir'de, Biri Yolcu Minibüsü Olan Üç Araç Birbirine Girdi
- Mağazaya Gelen Elbise Kolisinden Çıkan, Çalışanları Şaşkına Çevirdi
- Balkonda İntihara Kalkışan Kadını Polis Kelepçeleyip Kurtardı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
- İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Yolsuzluk Ve Rüşvetten Soruşturma Başlatıldı
- Kan Donduran Görüntü! Tartıştığı Hamile Kadının Karnını Tekmeledi
- Avrupa'da Milyonlarca Yumurtada Böcek Öldürücü İlaç Çıktı
- Çatıya Çıkan 1 Tonluk Boğa, Ekiplere Ter Döktürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar