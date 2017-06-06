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tır'ın altına giren otomobilden geriye hiçbir şey kalmadı

TIR'IN ALTINA GİREN OTOMOBİLDEN GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMADI

Aksaray'da kontrolden çıkarak petrol istasyonu içinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpıp altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:05
Puan Ver : Tır'ın Altına Giren Otomobilden Geriye Hiçbir Şey Kalmadı(9/10)7


 Aksaray'da kontrolden çıkarak petrol istasyonu içinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpıp altına giren otomobildeki 2 kişi korkunç şekilde can verdi.



KONTROLÜ KAYBEDİP TIR'A ÇARPTI



Kaza, gece saatlerinde Aksaray - Konya Karayolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Davul Uluçay (40) idaresindeki 38 RY 583 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki petrol istasyonu içinde park halinde bulunan 26 VS 862 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



 



kaynak:haberler








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