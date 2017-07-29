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TIR'dan Düşen İş Makinesi Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

TIR'DAN DÜŞEN İŞ MAKİNESİ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde TIR dorsesinden kepçe düştü. Olay yerinden geçmekte olan 6 araç hurdaya döndü.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : Tır'dan Düşen İş Makinesi Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi(9/10)5

Bayramiç'te kepçe yüklü TIR, ortalığı birbirine kattı. TIR'dan düşen iş makinesi yoldan geçen diğer araçları ezdi.

KEPÇE ANİDEN DÜŞTÜ

Remzi Çay'ın kullandığı 34 HK 1082 plakalı TIR'ın dorsesinin üzerinde bulunan kepçe, Debboylar mevkisindeki rampada henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıkıp düştü.

6 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ

TIR'dan düşen kepçe, park halindeki 17 TP 873 plakalı traktör ve römorkuna, 17 TE 588 plakalı otomobile, 10 LL 839 plakalı kamyonete, 17 TH 076 plakalı otomobile, 17 TF 811 plakalı kamyona ve hareket halindeki Emrah Evin'in kullandığı 17 TC 560 plakalı hafif ticari araca çarparak zarar verdi.

KAZADA CAN KAYBI YOK

Çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile kazayı görüntüledi. Toplam 6 aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı.

Kazayı yaşayan sürücü Emrah Evin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki trafik yoğunluğundan kurtulmak üzere kazanın olduğu yola girdiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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