Günümüz erkeğinin saç ve sakalını aksesuar gibi kullanması trendi her geçen gün artıyor. Buna paralel olarak bugün artık yıllık 1.5 milyon adede dayanan tıraş makinesi pazarına Braun yeni ürün serisi ile giriş yapıyor.



Günümüz erkeğinin saç ve sakalını aksesuar gibi kullanması trendi her geçen gün artıyor. Buna paralel olarak bugün artık yıllık 1.5 milyon adede dayanan tıraş makinesi pazarına Braun yeni ürün serisi ile giriş yapıyor.



Saat ve gözlüğün ardından erkeklerin yeni tutkusu saç ve sakalı aksesuar gibi değerlendirmek oldu. Kuaförlerin yerine kendi tarzlarını kendileri belirleyen erkekler saç ve sakal şekillendirici ürün pazarını hareketlendirdiler. Yapılan tahminlere göre önümüzdeki iki yıl içerisinde 1,2 milyon adet olan pazarın 1,5 milyon adetlere ulaşacak.



Bu büyüyen pazardan yararlanmak isteyen P&G'ye ait Braun markası; saç, sakal ve vücut bakım ürünleri serisini yeniledi. Her gün dünyada milyonlarca erkek tarafından kullanılan Braun Sakal Kesme ve Şekillendirme Serisi, artık erkeklerin ihtiyaçlarına göre daha yüksek hassasiyet ve konfor sunuyor. Yeni ürün serisi ile Braun, yeni ambalaj, gelişmiş ve fonksiyonel ürün tasarımı, daha hassas tıraş özelliklerine odaklandı.



Türkiye'deki tıraş makinesi pazarının 190 milyon lirayı aşması bekleniyor



Türkiye'de yaklaşık 1,2 milyon adet tıraş makinesi satılıyor. Toplam 132 milyon lira harcanan tıraş makinelerine, tüketici tarafından ortalama 110 lira ödeniyor. Sürekli büyüyen pazarda tıraş makinesi pazarının 200 milyon TL'yi aşması ve 1,5 milyon adet tıraş makinesi satılması bekleniyor.



Bir erkeğin tarzını yansıttığı en önemli unsurlardan biri olan sakal, bu sezonun en dikkat çekici trendlerinden. Sakal tarzına göre kendini ifade eden erkekler gün geçtikçe artıyor ve yeni Braun Sakal Kesme ve Şekillendirme Serisi, hassaslık kadranı ile çığır açan bir teknolojiye sahip. Ergonomik tasarımı ile 1 mm'den 20 mm'ye kadar 20 farklı uzunluk ayarı seçilebilen kadranı kolayca çevrilebiliyor. Buna ek olarak seride daha fazla hassaslık için gelişmiş taraklar bulunuyor. Serinin sunduğu kalıcı ve keskin düzeltme gücü sayesinde erkekler her gün diledikleri görünüme sahip olabiliyorlar.



Braun'un yeni Sakal Kesme ve Şekillendirme Serisi'nin fiyatı 179 TL'den başlıyor.



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