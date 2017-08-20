Erzurum'un Tortum ilçesinde TIR, yol kenarındaki yayaların üzerine devrildi. TIR şoförü ve yoldaki iki yaya yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın yol kenarında bekleyen yayalara çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

5 KİŞİYE ÇARPIP, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Oltu ilçesinden Erzurum istikametine gitmekte olan, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 8302 A6F Gürcistan plakalı tır, Tortum ilçesi Aksu Mahallesi yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bekleyen aynı aileden 5 kişiye çarptıktan sonra şarampole devrildi.

TIR ŞOFÖRÜ VE 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, TIR şoförü ve Burcu (15) ile Sedanur Güler (17) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazesi, Tortum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ters dönen TIR'ın altında kalan şoförü büyük çabalar sonucunda kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Murat ve Gülay Güler, kent merkezindeki Palandöken Devlet Hastanesinde, durumu ağır olan diğer yaralı Binnaz Güler de ambulans helikopterle getirildiği Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Güler ailesinin, bir yakınlarının cenazesine katılmak için Aksu Mahallesine gittikleri öğrenildi.

Kaynak: haberinburada