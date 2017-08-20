TIR, YOLDAKİ YAYALARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ! 3 ÖLÜ, 3 YARALI
Erzurum'un Tortum ilçesinde TIR, yol kenarındaki yayaların üzerine devrildi. TIR şoförü ve yoldaki iki yaya yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Erzurum'un Tortum ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın yol kenarında bekleyen yayalara çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
5 KİŞİYE ÇARPIP, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Oltu ilçesinden Erzurum istikametine gitmekte olan, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 8302 A6F Gürcistan plakalı tır, Tortum ilçesi Aksu Mahallesi yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bekleyen aynı aileden 5 kişiye çarptıktan sonra şarampole devrildi.
TIR ŞOFÖRÜ VE 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, TIR şoförü ve Burcu (15) ile Sedanur Güler (17) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazesi, Tortum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ters dönen TIR'ın altında kalan şoförü büyük çabalar sonucunda kurtarıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Murat ve Gülay Güler, kent merkezindeki Palandöken Devlet Hastanesinde, durumu ağır olan diğer yaralı Binnaz Güler de ambulans helikopterle getirildiği Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Güler ailesinin, bir yakınlarının cenazesine katılmak için Aksu Mahallesine gittikleri öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar