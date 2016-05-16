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tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı

TIR VE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 15 YARALI

Bolu Tem Otoyolunda bir Tır'ın yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydanda gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 09:56
Puan Ver : Tır Ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 15 Yaralı(10/10)7


Edinilen bilgiye göre, saat 23.45'te, Sivas'tan İstanbul istikametine giden Kaya Akıncı yönetimindeki 58 UA 771 plakalı yolcu otobüsüne, 2. viyadük üzerinde hızla sağ şeritten sol şeride geçen Bulgar plakalı Tır çarptı. Kazada 15 yolcu yaralandı.



 Yaralılar 112 acil ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.








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