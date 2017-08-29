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TIR Sürücüsünün Esrarengiz Ölümü

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN ESRARENGİZ ÖLÜMÜ

Adana'da gece firmasını arayıp "TIR arıza yaptı" diye bilgi veren sürücü, sabah otoyolda ölü halde bulundu.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Tır Sürücüsünün Esrarengiz Ölümü(7/10)3

Adana'da gece firmasını arayıp "TIR arıza yaptı" diye bilgi veren sürücü, sabah otoyolda ölü olarak bulundu.

ÇALIŞTIĞI FİRMAYI ARAYIP HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. 33 DGA 36 plakalı tırın sürücüsü Hüseyin Yıldırım (49), Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Adana istikametine doğru ilerlerken aracı arıza yapınca gece saat 23.00'te çalıştığı firmasını arayarak bilgi verdi. Ancak daha sonra Yıldırım'dan firma görevlileri bir daha haber alamadı.

VATANDAŞLAR GÖRDÜ

Firma yetkilileri Yıldırım'ı bulmaya çalışırken, sabah saatlerinde otoyoldan geçen başka bir tır sürücüsü Yıldırım'ın tırını park halinde görünce durup yanına gitti. Yılıdırım'ı yerde hareketsiz halde gören şahıs hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Yıldırım'ın kafasının arkasında kanama olduğu için şüpheli ölüm raporu verdi. Polis ise olay yerine gelerek inceleme yaptı. İlk yapılan incelemede Yıldırım'ın kalp krizi geçirip düşerek kafasını vurduğu değerlendirmesi yapılıyor. Elinde el feneri ile ölen Yıldırım'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tır  Sürücüsünün  Esrarengiz  Ölümü    haber

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