

Eleşkirt ilçesinde şarampole devrilen tırın içinde sıkışan sürücü, donmak üzereyken kurtarıldı.







Alınan bilgiye göre, Erzurum istikametine giden Ali Bakheshımarkıd (39) yönetimindeki İran plakalı tır, Güvence köyü yakınlarında şarampole devrildi.



Kazada yaralanan şoför Bakheshımarkıd, tır içerisinde sıkıştı.



Olayın yaşandığı saatlerde özel araçlarıyla Ağrı merkezden Eleşkirt'e giden ilçedeki devlet hastanesinde görevli 2 sağlık personeli, yol kenarında trafik kazası olduğunu farketti.



Yaptıkları kontrolde şoförün bayıldığını ve donmak üzere olduğunu gören sağlıkçılar, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 acil servis ekiplerini çağırdı.