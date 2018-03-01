Brezilya'da ışık ihlali sebebiyle yaşanan feci kazada bir tır otobüse, otobüs de önündeki otomobile çarptı. Olayda otobüs ikiye ayrıldı, tır ise devrildi.

YARALILAR VAR

Tır şoförü ve otobüsteki 3 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: haberinburada