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tır kamyonunun altına girdi, yara almadan kurtuldu

TIR KAMYONUNUN ALTINA GİRDİ, YARA ALMADAN KURTULDU

TEM Yolu, Okmeydanı ayrımında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Nurten Altay, TIR kamyonunun altına girdi.

Tarih : 24 Haziran 2016, 12:48
Puan Ver : Tır Kamyonunun Altına Girdi, Yara Almadan Kurtuldu(9/10)11


TEM Yolu, Okmeydanı ayrımında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Nurten Altay, TIR kamyonunun altına girdi. TIR'ın zamanında durmasıyla, tekerleklerin yanında kalan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle, TEM'de iki şerit kapanırken, trafikte Avcılar'a kadar yoğunluk yaşandı.



Kaza, TEM yolu, Ankara yönünde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağ şeritte seyir halindeki sürücü Nurten Altay yönetimindeki 34 H 8572 plakalı otomobile, hafriyat kamyonu çarptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta şeritteki Nazif Bayrak yönetimindeki TIR kamyonunun dorsesinin altına girdi. Bu sırada hafriyat kamyonu yoluna devam etti.



SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU



TIR'ın durmasıyla, otomobil tekerleklerinin yanında kaldı. Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin şoför mahallinden aldığı sürücü Nurten Altay, Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı.








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