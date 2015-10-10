İki Çocuk Yangında Öldü !
Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!

tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ

NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi'nde TIR ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 10 Ekim 2015, 12:28
Puan Ver : Tır İle Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü(5/10)2


Kaza, saat 21.00 sıralarında Niğde-Adana Karayolu Çiftehan Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Adana yönüne ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 31 R 7802 plakalı TIR, Çiftehan Köyü'ne gitmekte olan Muzaffer Meral yönetimindeki 01 EV 196 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.



 


Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki Muzaffer Meral, Sami Güler, Melike Türkaslan ve Emine Aykan'ın öldüğünü belirledi. Cenazelerin, Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından olay yerine gelen yakınlarına teslim edildiği belirtildi.



Kimliği açıklanmayan TIR sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.







Etiketler: Tır  İle  Otomobil  Çarpıştı  4  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER