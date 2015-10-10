

Kaza, saat 21.00 sıralarında Niğde-Adana Karayolu Çiftehan Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Adana yönüne ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 31 R 7802 plakalı TIR, Çiftehan Köyü'ne gitmekte olan Muzaffer Meral yönetimindeki 01 EV 196 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.







Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki Muzaffer Meral, Sami Güler, Melike Türkaslan ve Emine Aykan'ın öldüğünü belirledi. Cenazelerin, Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından olay yerine gelen yakınlarına teslim edildiği belirtildi.







Kimliği açıklanmayan TIR sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.