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tır ıle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

TIR ILE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Bolu'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tarih : 28 Nisan 2017, 09:23
Puan Ver : Tır Ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı(6/10)5


Bolu'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolundan Ankara istikametinde seyreden, sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 ADZ 13 plakalı tır ile 17 YL 952 plakalı otomobil, Yukarısoku Mahallesi'ndeki viyadükte çarpıştı.



Çarpmanın ardından otomobilin üzerine devrilen tırın çekici kısmı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükte asılı kaldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, ilk belirlemelere göre otomobildeki 1 kişi öldü.



 



kaynak:haberler








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