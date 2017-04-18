Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

tır ile çarpışan kamyonette can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı

TIR İLE ÇARPIŞAN KAMYONETTE CAN PAZARI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı

Tarih : 18 Nisan 2017, 13:34
Puan Ver : Tır İle Çarpışan Kamyonette Can Pazarı: 1 Ölü, 5 Yaralı(5/10)2


Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı



Bu sabah Orhangazi'ye gitmek üzere Sölöz'den yola çıkan Nihat Demir (72) idaresindeki 16 VL 795 plakalı kamyonet, Gölyaka Mahallesi'ne geldiğinde, karşı istikametten gelen Yaşar Enes Bülbül'ün (28) kullandığı 11 AG 439 plakalı TIR ile çarpıştı. Yağmurun da etkili olduğu düşünülen kazada TIR'ın tekerleğinin arasına çarpan kamyonet sürüklenerek yoldan çıktı. Zeytinliğe giren ve hurdaya dönen kamyonette can pazarı yaşandı. İlk müdahaleyi yoldan geçenlerin yaptığı kazada yaralılar kamyonetten çıkarıldı. Araçta sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekibi sürücünün eşi Rükna Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Tır  İle  Çarpışan  Kamyonette  Can  Pazarı  1  Ölü  5  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER