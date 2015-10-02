Ankara'daki otobüs faciasının ardından bugün İstanbul'da yaşanan TIR kazası korkuya neden oldu.



İstanbul 'un en kalabalık yerlerinden biri olan Beşiktaş 'taki Barbaros Bulvarı'nda mermer yüklü TIR kontrolden çıktı. Vatandaşlar son anda fark ettikleri TIR'dan kaçarak kurtuldu. Ankara 'da dün meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş'taki feci kaza bu sabah saat 06.30 sıralarında Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Gazi Gündoğdu'nun kullandığı mermer yüklü TIR, yokuş aşağıya inerken kontrolden çıktı.