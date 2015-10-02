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tır beşiktaş'ta kontrolden çıktı

TIR BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKTI

Ankara'daki otobüs faciasının ardından bugün İstanbul'da yaşanan TIR kazası korkuya neden oldu.

Tarih : 02 Ekim 2015, 13:00
Puan Ver : Tır Beşiktaş'ta Kontrolden Çıktı(0/10)


İstanbul 'un en kalabalık yerlerinden biri olan Beşiktaş 'taki Barbaros Bulvarı'nda mermer yüklü TIR kontrolden çıktı. Vatandaşlar son anda fark ettikleri TIR'dan kaçarak kurtuldu. Ankara 'da dün meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş'taki feci kaza bu sabah saat 06.30 sıralarında Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Gazi Gündoğdu'nun kullandığı mermer yüklü TIR, yokuş aşağıya inerken kontrolden çıktı.








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