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tıpkı antibiyotik direnci gibi kanser direnci gelişiyor!

TIPKI ANTİBİYOTİK DİRENCİ GİBİ KANSER DİRENCİ GELİŞİYOR!

Doç. Dr. Selami Koçak Toprak, kanser hücrelerinin de antibiyotik direnci gibi kanser ilaçlarına karşı direnç geliştirdiğini açıkladı ve kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden kaçabildiğini söyledi

Tarih : 08 Mayıs 2017, 13:22
Puan Ver : Tıpkı Antibiyotik Direnci Gibi Kanser Direnci Gelişiyor!(5/10)4


Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği (LLMBİR) Genel Sekreteri Doç. Dr. Selami Koçak Toprak, kanser hücrelerinin de antibiyotik direnci gibi kanser ilaçlarına karşı direnç geliştirdiğini açıkladı ve kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden kaçabildiğini söyledi.DHA'da yer alan habere göre; LLMBİR tarafından gerçekleştirilen 5. Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında LLMBİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan, LLMBİR YK Genel Sekreteri Doç. Dr. Selami Koçak Toprak, LLMBİR Yönetim Kurulu Saymanı Selma Ulusoy ve LLMBIR Yönetim Kurulu Ertugrul Akçaoğlu katıldı.



"KANSER HÜCRELERİ DE DİRENÇ GELİŞTİRİYOR"



Biyoteknolojik ilaçların 2'ye ayrıldığını ve Türkiye'de henüz ruhsatlandırılmadığını belirten Doç. Dr. Toprak, immünoterapi tedavisinin ne olduğunu şöyle açıkladı:



"İmmünoterapi yani bağışıklık sistemimiz güçlendiren ilaçlar ve hedefe yönelik. Bunların hepsi akıllı ilaçlar olarak sınıflandırılıyor. İmmünoterapi nedir? Bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiren ilaçlar. Bizim bağışıklık sistemimiz aktif ve canlı. Sadece enfeksiyonlar değil kanserleşen hücreleri de tanıyoruz. Bu hücreleri hücre düzeyinde tanıyıp bu kötü hücreleri immün sistemimiz ortadan kaldırıyor ama tümörler, kanserler akıllı hücreler. Benim bağışıklık sistemimden kaçabilmek için birtakım yeni moleküller geliştiriyorlar. Benim bağışıklık sistemim 'Bu kanser hücresi değil herhalde' diyor ve o sistemin kontrolünden kaçabiliyor. Bu kanserin bir özelliği. Kanser hücresi akıllı hücreler, kendilerini geliştiriyorlar, ilaç direnci geliştiriyorlar. Siz bir kansere aynı ilacı veriyorsunuz, kanser hücreleri bu ilaca karşı zaman içerisinde direnç geliştiriyor.



 



kaynak:habertürk








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