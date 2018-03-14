TIP BAYRAMI'NDA ERDOĞAN'DAN SERT SÖZLER: TERÖRİSTTEN FARKLARI YOK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan etkilinkte konuştu. Erdoğan, doktorlara yönelik şiddet olaylarıyla ilgili "Doktorlara kalkan elleri affet mümkün değil. Bunların teröristten farkı yoktur." dedi.
Kaynak: haberinburada
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