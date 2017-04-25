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timsaha kelepçeli önlem!

TİMSAHA KELEPÇELİ ÖNLEM!

ABD'de bir evin garajına giren timsahı polis ekipleri çıkardı. Genellikle polislerin ilgilendiği bu tarz olaylarda timsahın ağzının bantlanması sıradan hale gelirken, ayaklarından kelepçelenmesi ise ilk kez görüldü

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:24
Puan Ver : Timsaha Kelepçeli Önlem!(6/10)3


 ABD'nin Louisiana eyaletinde bir evin garajına 2.5 metrelik bir timsah girdi. Olay yerine çağırılan Lousiana Yaban Hayatı ve Balıkçılık Departmanı görevlileri, tehlikeli sesler çıkaran timsahı dışarı çıkardı. Önce ağzını bantladı. Direnen timsahın başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla arka ayakları kelepçelendi.



Etkisiz hale getirilen timsah olay yerinden uzaklaştırıldı. Kelepçelenen timsah bir su kıyısına getirilerek kelepçeleri çözüldü ve serbest bırakıldı.



Görevlilerin timsahı kelepçelediği video görüntüleri sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise kelepçenin timsaha zarar verip vermediğine dair tartışmalar yaptı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Timsaha  Kelepçeli  Önlem    haber

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