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Timsah balığını elinden kaptı, neye uğradığını şaşırdı

TİMSAH BALIĞINI ELİNDEN KAPTI, NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

ABD'de gölde balık tutan adam, yakaladığı balığın peşinden gelen timsahın bir anda sudan çıkıp balığı kapmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 17:10
Puan Ver : Timsah Balığını Elinden Kaptı, Neye Uğradığını Şaşırdı(9/10)5

İlginç olay ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. Göl kenarında balık tutan adamın oltasına bir balık takıldı. Bunu gören timsah ise ani bir hareketle balığı yakaladı.

BALIKLARI TİMSAHA ATIP KAÇTI

Yaşadığı olayla şaşkına uğrayan adam, tuttuğu diğer balığı da timsaha fırlatırken o anlar amatör kameraya böyle yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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