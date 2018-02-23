İlginç olay ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. Göl kenarında balık tutan adamın oltasına bir balık takıldı. Bunu gören timsah ise ani bir hareketle balığı yakaladı.

BALIKLARI TİMSAHA ATIP KAÇTI

Yaşadığı olayla şaşkına uğrayan adam, tuttuğu diğer balığı da timsaha fırlatırken o anlar amatör kameraya böyle yansıdı.

Kaynak: haberinburada