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timsah 2 yaşındaki bir çocuğu kaçırdı

TİMSAH 2 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞU KAÇIRDI

ABD'nin Florida eyaletindeki Yedi Deniz Gölü'nün yanında bulunan Disney Grand Floridian Resort ve Spa'da ailesiyle beraber tatil yapan 2 yaşındaki bir çocuk, bir timsah tarafından suya çekildi.

Tarih : 16 Haziran 2016, 09:30
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Akşam saatlerinde gerçekleşen olay sırasıdna oğlunun yanında olan baba, suya girerek çocuğu timsahın dişlerinden kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Babanın oğlunu kurtarmaya çalıştığı sırada kolundan yaralandığı öğrenildi. 50 polis ve vahşi yaşam uzmanının küçük çocuğu aradığı açıklandı. Çalışmalar kapsamında, dört tane timsahın öldürülerek incelendiği, ancak herhangi bir kanıta ulaşılamadığı aktarıldı.



Disney'e ait olan otel, Disney'in eğlence parkı olan Magic Kingdom Park'a da çok yakın bir mesafede bulunuyor.








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