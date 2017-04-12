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TİMES YAZARI: GÜÇLÜ BİR ERDOĞAN'A İHTİYAÇ VAR, KÜRTLERİ...


TİMES YAZARI: GÜÇLÜ BİR ERDOĞAN'A İHTİYAÇ VAR, KÜRTLERİ...
Tarih : 12 Nisan 2017, 09:12
Puan Ver : Times Yazarı: Güçlü Bir Erdoğan'a İhtiyaç Var, Kürtleri...(8/10)5


İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin yazarlarından Roger Boyes, bugün yayınlanan "Orta Doğu'nun daha güçlü Erdoğan'a ihtiyacı var" başlıklı makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum u kazanmasının Türkiye'deki muhalifleri üzeceğini ama Orta Doğu için iyi olacağını yazdı.





Boyes'e göre Batı, Erdoğan'la iyi ilişki kurmak için Suriyeli Kürtleri yüzüstü bırakmalı.



"Türkiye'nin kabadayı sultanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında daha fazla endişelenmeli miyiz?" sorusuyla başlayan yazıda muhaliflerin, Erdoğan'ın referandum dan evet çıkması durumunda yetkilerini istismar edeceğini ve medyaya yönelik baskıları artıracağını, hayır çıkması durumunda da olağanüstü hali sonsuza kadar uzatacağını söylediğini aktardı:





"Buna rağmen bugün Orta Doğu'nun ihtiyacı olan şeyin anayasal sınırları içinde hareket eden daha güçlü bir Erdoğan'dır.



"Erdoğan hiçbir zaman AB'nin veya Türkiye'nin şehirli liberallerinin seveceği türden bir demokrat olmayacak. Ama Singapur'u bir nesil içinde üçüncü dünyadan birinci dünyaya taşımayı başaran Lee Kuan Yew gibi bir otokrat olabilir.





"Erdoğan 1.0, Arap Baharı'nda ülkelere örnek gösterilen bir modelin lideriydi. Erdoğan 2.0 ise derin devlet korkusu ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle kimseye güvenmeyen bir otokrata dönüştü.

Erdoğan 3.0



"Türkiye'deki arkadaşlarım saflığımla dalga geçse de Pazar günkü referandum u kazanması durumunda Erdoğan 3.0'ı görebileceğimizi düşünüyorum. Sürekli arkasını kollamak zorunda olmayan, Esad rejiminin son yıllarında görevde olacak güçlü bir Türk lideri, tam da ihtiyaç duyulan şey. Vladimir Putin'in Şam'daki gücü azalırken Türkiye'nin bölgesel otoritesi yalnızca artabilir.





"Kendisine daha çok güvenen bir Türk lideri, içerdeki muhaliflerinin de yalnızca farklı düşündükleri için terörist olmadığını kabullenebilir.



"Eğer Batı Erdoğan'ı rehabilite etmek istiyorsa hem Batı'nın hem de Rusya'nın askerliğini yapan Kürt militanlarla ilişkisi problemini çözmek zorunda.



"Suriyeli Kürtleri nazikçe yüzüstü bırakmamız lazım: Bağımsız bir Kürdistan kurmalarına izin verilmeyecek."



 



kaynak:haberler








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