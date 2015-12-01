TİMES: RUSYA SURİYE'DEKİ İKİNCİ HAVA ÜSSÜNÜ KURUYOR
İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Rusya'nın Suriye'de yeni bir hava üssü inşa ettiğini yazıyor. Gazetenin haberinde, Humus kenti yakınlarındaki üsse askeri personel ve ekipman gittiği aktarılıyor.
Humus yakınlarındaki El Şayrat hava üssünün, Rusya kullanımına açıldığı ifade edilen haberde "El Şayrat zaten Rusya'nın atak helikopterlerinin indiği yerdi. Ancak yaklaşık bir ay önce üsse gelen yeni askeri personel, daha geniş kapsamlı bir üssün hazırlıklarına başladı" deniyor.
Gazeteye konuşan bölgedeki kaynaklar, "Şu anda üste 50 ila 60 Rus askeri var. Askerler için lojmanlar yapıldı. Ama bazı askerler üsse yakın olduğu için Humus'ta kalıyor. Bildiğimiz kadarıyla üste 10 uçak ve 15 helikopter var" diyor.
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