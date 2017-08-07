TİMES MEYDANI HER YIL 40 BİNİ AŞKIN TURİST TARAFINDAN ZİYARET EDİLİYOR
Amerika Birleşik Devletlerinin ve dünyanın en kalabalık metropol şehirlerinden New York'un Times Meydanı turistlerin en gözde mekanı olma özelliğini sürdürüyor.
Amerika Birleşik Devletlerinin ve dünyanın en kalabalık metropol şehirlerinden New York'un Times Meydanı (Times Square) turistlerin en gözde mekanı olma özelliğini sürdürüyor. Frank Sinatra'nın o ünlü şarkısında geçen "Uyumayan şehirde uyanmak" sözleri, New York'u en iyi şekilde anlatırken, günün 24 saati canlı olan şehrin kalbi Times Meydanı, New York'u bir dünya turizm başkentine çevirmeye yetiyor.
TİMES MEYDANI HER YIL 40 BİNİ AŞKIN TURİST TARAFINDAN ZİYARET EDİLİYOR
1904 yılında dünyaca ünlü gazete New York Times'ın meydandaki yeni binalarına taşınmasının ardından, Times Meydanı adını alan cadde, görsellik açısından ışıl ışıl binaları ile her yıl 40 bini aşkın turist tarafından ziyaret edilmekte. Metropolün en hareketli bölgesi 42'nci cadde üzerinde olması ve ana otobüs terminali, tiyatroları ile ünlü Brodway'ın yanı sıra Madam Tussaud's Balmumu Heykel Sergisi ile Hard Rock Cafe'nin bu bölgede bulunması Times Meydanının cazibesini artıran en önemli etken olduğu belirtiliyor.TİME MEYDANI NEW YORK'U DÜNYA TURİZM BAŞKENTİNE ÇEVİRMEYE YETİYOR
Frank Sinatra'nın o ünlü şarkısında geçen "Uyumayan şehirde uyanmak" sözleri, New York'u en iyi şekilde anlatırken, günün 24 saati canlı olan şehrin kalbi Times Meydanı, New York'u bir dünya turizm başkentine çevirmeye yetiyor.
Kaynak: haberinburada
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