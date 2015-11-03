

AK Parti'nin 1 Kasım genel seçimlerindeki kesin zaferi, dünya basınında da geniş yer buldu. Önde gelen haber siteleri ve gazeteler "Erdoğan'ın zaferi" manşetinde birleşirken, AK Parti'nin 7 Haziran'da kaybettiği meclis çoğunluğunu geri kazandığına işaret etti. İngiliz Times, "Erdoğan siyasetin Houdini'si" yorumunu yaptı. Independent ise Türkiye'nin eli Suriye konusunda güçlenecektir" diye yazdı.







ABD







WSJ: AK Parti yeniden ülkeyi tek başına yönetmek için iktidara döndü.



CNN: AK Parti son seçimlerden sonra büyük bir geri dönüş örneği gösterip mecliste tek başına iktidar elde edecek çoğunluğu kazandı.







ORTADOĞU







Al Jazeera (KATAR): Erdoğan AK Parti'nin seçim galibiyetini "birlik ve istikrar kazandı" şeklinde yorumladı.



L'OrIent Le Jour (LÜBNAN): Erdoğan rövanşı aldı, çoğunluğu tekrar kazandı.







ALMANYA







Deutsche Welle: Türk halkı koalisyondan korktu.



Frankfurter Allgemeine: AK Parti mutlak çoğunluğa sahip.



Die Welt: Erdoğan tekrar tek başına yönetecek.







İNGİLTERE







BBC: Şimdiye kadarki en iyi sonucunu alan AK Parti, PPK ile haftalar süren çatışmanın ardından seçmenlere istikrar mesajı verdi. Şimdi her iki tarafın barış görüşmelerine dönmesi umudu var.



Financial Times: Sonuçlar, Erdoğan'ın erken seçim kararının haklılığını gösterdi.



Times: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan siyasetin Houdini'si (Macar asıllı Amerikalı ünlü illüzyonist).



Independent: Erdoğan ezici bir zafer kazandı. Halktan aldığı yetkiyle Suriye'deki gelişmeleri etkileme konusunda Erdoğan'ın eli güçlenecek. Şimdi, Türkiye'nin Suriye'de askeri açıdan daha büyük bir rol oynaması için bastırabilir.







FRANSA







Le Monde: Tüm beklentilerin aksine Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 Haziran'da kaybettiği çoğunluğu 1 Kasım'da tekrar elde etti.



Le Figaro: Cumhurbaşkanı'nın partisi AKP, haziranda kaybettiği mutlak çoğunluğu pazar günü geri kazandı.



Liberation: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tek parti iktidarı" mesajı, karşılığını buldu.



Le Parisien: Tayyip Erdoğan'ın kazanan stratejisi.







BELÇİKA







La Libre: Tüm tahminlere rağmen o kazandı. 56 yaşındaki Ahmet Davutoğlu, kısa siyasi kariyerinin en büyük başarısını pazar günkü seçimlerde elde etti.



Le Soir: Tayyip Erdoğan'ın AK Partisi'nin galibiyeti...







RUSYA







Russia Today: Demokrasinin zaferi.



Vedomosti: Seçimler AK Parti'nin zaferiyle sonuçlandı.



Kommersant: Tayyip Erdoğan erken seçimlerde rövanşı aldı.



Rio Novosti: AK Parti önceki seçimlerde uğradığı kaybı tamamen telafi etti.







DÜNYADAN...







Le Matin (İsviçre): AK Parti'nin beklenmedik ve büyük zaferi, Tayyip Erdoğan'ın elini kuvvetlendirdi.



CBC (Kanada): Türkiye'nin iktidar partisi, sadece 5 ay önce kaybettiği parlamento çoğunluğunu, ezici bir galibiyetle tekrar kazandı.



La Stampa (İtalya): Suriye meselesinin ve göçmenlerin vazgeçilmez sözcüsü Erdoğan, 6 ay sonra tekrar kazandı.



Telegraaf (Holl anda): Türk piyasaları rahatladı. Pazar günkü seçimlerden sonra lira yükselişe geçti.



Der Standard (Avusturya): AK Parti Türkiye'yi yalnız yönetecek.







AB'DEN ÖVGÜ...







AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından pazartesi sabahı Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin yapılan ilk açıklamada seçimlere yüksek katılım oranı övüldü. Açıklamada Türk halkının demokratik sürece bağlılığını yeniden teyit ettiği vurgulanırken, "AB, Türkiye-AB ortaklığını geliştirmek, bütün alanlarda tüm vatandaşların yararına işbirliğini ilerletmek için yeni hükümetle çalışmaya devam edecektir" ifadesine yer verildi.