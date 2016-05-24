

"Türkiye'nin uzun süredir devam eden AB'ye üye olma süreci, 2010 yılında (İngiltere Başbakanı) David Cameron tarafından büyük bir hevesle destekleniyordu.







"Cameron o dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan'a 'En güçlü destekçiniz olacağım' demişti.







Cameron: Türkiye'nin AB üyeliği 3000 yılını bulur



Erdoğan'dan AB'ye: Biz yolumuza, sen yoluna



Türkiye AB ile ipleri koparırsa ne olur?







"Artık bu giderek daha tehlikeli hale gelen pozisyonu değiştirmenin zamanı geldi.







"6 yıl önce o dönemler Başbakan, şimdiyse Cumhurbaşkanı olan Erdoğan iyi bir seçenek gibi gözüküyordu.







"Geleneksel olarak istikrarsızlığa yol açan orduyu dizginlemişti. Kürtlerle konuşmaya hazırdı. Sunduğu ılımlı gözüken siyasi İslam, Orta Doğu'daki reform yanlıları tarafından çekici bulunuyordu.



'Otoriterleşen rejim kaygıları'







"Ancak o yıllardan bugüne Erdoğan, Batı'nın güvenini sistematik biçimde eritti.







"Gücü kendi etrafında topladı; Meclis'i ve yargı sistemini sekteye uğrattı; Giderek büyüyen kibiri karşısında ülkeyi diz çökmeye zorladı.







"Gazetelere el konuldu, Erdoğan'a hakaret edenler gözaltına alındı. AB ilerleme raporları tekrar tekrar Türkiye'de giderek otoriterleşen bir rejim olduğunu söyledi.







"Her şeye rağmen resmi olarak 1999'da başlayan Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci devam etti.



'Referandum tartışmaları zehirlendi'







"AB'nin bu saçmalığının bir amacı vardı: Her ne kadar çok uzakta olsa da Türkiye'deki reform yanlılarına bir hedef sunuyordu.







"Ancak Erdoğan artık reformculara alayla bakıyor ve AB'nin Türkiye'ye, kendisinin AB'ye ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla muhtaç olduğunu söyleyerek böbürleniyor.







"Bu racon kesme tavırları İngiltere'deki AB referandumu tartışmalarını da zehirlemiş durumda.







"AB'den ayrılmadan yana olanlar Türkiye'nin üye olmasıyla birlikte milyonlarca Türkün İngiltere'ye akın edebileceğini söylüyor.







"AB yanlıları ise Türkiye'nin üyeliğinin ancak çok uzak bir gelecekte gündeme gelebileceğini söylüyor ve o gün dahi İngiltere'nin bu üyelik başvurusunu veto etme hakkının olacağını ifade ediyor.



'Türkiye'nin AB üyelik süreci bitirilmeli'







"Bu meselenin acilen açıklığa kavuşturulması gerek. Gerçek şu ki, 75 milyonluk nüfusuyla (2050'de bu nüfusun 91 milyona çıkacağı öngörülüyor) Türkiye AB'nin sindirebilmesi için çok büyük.







"Erdoğan üst üste hızlı büyüme yıllarını yakaladı. Ancak Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir, hâlâ AB ortalamasının yarısından da az ve ülkedeki gelir eşitsizliği devasa boyutlarda.