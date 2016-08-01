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tim: ihracat temmuz'da yüzde 18.7 düştü !

TİM: İHRACAT TEMMUZ'DA YÜZDE 18.7 DÜŞTÜ !

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,7 azalışla 8 milyar 779 milyon dolar oldu.

Tarih : 01 Ağustos 2016, 23:52
Puan Ver : Tim: İhracat Temmuz'da Yüzde 18.7 Düştü !(0/10)


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,7 azalışla 8 milyar 779 milyon dolar oldu.



TİM, 2016'nın temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.



Buna göre, temmuzda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,7 azalışla 8 milyar 779 milyon dolar oldu.



İhracat, bu yılın ilk yedi ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 düşüşle 80 milyar 447 milyon dolara indi.



Son 12 aylık dönemde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 düşüşle 139 milyar 723 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



Otomotiv endüstrisi, temmuzda 1 milyar 727 milyon 574 bin dolarla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2016'nın temmuz ayında 1 milyar 727 milyon 574 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.



Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörü 1 milyar 251 milyon 551 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, bunu 967 milyon 918 bin dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.



Bu yılın temmuz ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 83,1'ini oluşturan sanayi grubunda yıllık yüzde 18 azalışla 7 milyar 295 milyon 276 bin dolarlık ihracat yapıldı.



Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 20,8'lik gerilemeyle 1 milyar 211 milyon 462 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.



Toplam ihracattan yüzde 3,1 pay alan madencilik grubunun ihracatı ise yüzde 27 düşüşle 271 milyon 821 bin dolar oldu.








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