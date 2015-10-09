

Bugün dünyanın en büyük ve en değerli şirketi olan Apple, 1976 yılında Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından ABD'de kurulmuştu. Dün ise şirketin kurucusu Steve Jobs'ın ölüm yıldönümüydü. Şirketin mevcut CEO'su Tim Cook, Steve Jobs'ı andı.



Apple, 1976 yılında henüz daha bilgisayar standartları yeni yeni belirlenirken, kişisel bilgisayar fikrini ortaya atan ilk firmalardan biri oldu. Bu fikri uygulamaya sokan firma, tarihi satış rakamlarına ulaşan cihazlar üretti. 2001 yılına kadar kendine özgü bilgisayarlar üreten firma bu tarihten sonra değişmeye başladı.



2001 yılında iPod ile müzik dinleme kavramını değiştiren firma, kısa bir süre içerisinde müzik konusunda önemli devrimlere imza attı. Ardından 2007 yılında duyurulan dünyanın ilk akıllı telefonu ile her şey değişmeye başladı. iPod, iPhone, iPad gibi ürünlerle tüm dünyada oldukça sevilen firma, bu gücünü Steve Jobs'a borçlu.



Steve Jobs, 5 Ekim 2011 tarihinde öldü. Dün Jobs'ın ölüm yıldönümünde firmanın kıdemli çalışanları ve CEO'su Tim Cook, Jobs'ı andı.



Tim Cook, Twitter üzerinden yayınladığı gönderide Steve Jobs'a övgü dolu sözler söyledi. Apple'ın internet sitesindeki Steve Jobs'ı anma sayfası ön plana çıkarıldı. Firmanın sesli asistan yazılımı Siri bile Steve Jobs'ın ölüm yıldönümü hakkında bilgiler verdi.



Tim Cook, “Steve'in çok sevdiği işi gururla yapmaktan onur duyuyoruz. Bundan 4 yıl önce Apple liderini, bizler ise çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik.” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Phil Schiller, Eddy Cue, Andrea Jung gibi önemli isimler de benzer mesajlar yayınladı.



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