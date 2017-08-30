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TİLLERSON'UN TRUMP KENDİ ADINA KONUŞUYOR SÖZÜNE BEYAZ SARAY'DAN CEVAP GELDİ


Tillerson'un Trump Kendi Adına Konuşuyor Sözüne Beyaz Saray'dan Cevap Geldi
Tarih : 30 Ağustos 2017, 20:30
Puan Ver : Tillerson'un Trump Kendi Adına Konuşuyor Sözüne Beyaz Saray'dan Cevap Geldi(7/10)3

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın Charlottesville'deki ırkçı saldırılara ilişkin sözlerine karşılık Tillerson'un "Başkan kendi adına konuşuyor" şeklindeki değerlendirmesine cevap verdi.

"TRUMP, ABD DEĞERLERİNİ PAYLAŞIYOR, BU YÜZDEN BAŞKAN OLDU"

Gazetecilere açıklama yapan Sözcü Sanders, "Başkan kesinlikle bu ülkenin değerlerini paylaşmaktadır. Zaten bu yüzden Başkan oldu. Çünkü çok sayıda Amerikalı sandık başına giderek onu seçti ve bu da Başkan'ın onların değerlerini paylaştığını göstermektedir. Seçmen Başkan'ın kendileri adına konuştuğunu düşünüyor." diye konuştu.

"TRUMP İLE TILLERSON ARASINDA SORUN YOK"

Başkan ve Rex Tillerson arasında bir sorun olmadığını kaydeden Sarah Sanders, "Bazı zamanlarda karşı fikirler olabilir. Bu da verimli bir iletişim kurmak için sağlıklı bir durumdur." ifadesini kullandı.

TILLERSON, "BAŞKAN KENDİ ADINA KONUŞUYOR" DEMİŞTİ

ABD'de bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tillerson, Donald Trump'ın Charlottesville'deki olaylar sonrasında yaptığı konuşmada ırkçı ve karşıt grupları aynı anda eleştirmesi üzerine kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "Başkan kendi adına konuşuyor." şeklinde konuşmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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