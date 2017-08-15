ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Kuzey Kore ile hala diyalog kurma taraftarıyız fakat bu Kim Jong-un'a bağlı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında ABD-Kuzey Kore ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

"DİYALOG KURMA TARAFTARIYIZ"

Tillerson, iki ülke arasındaki yaşanan gerginlikte çözüm yollarının bulunmasına ilişkin, "Kuzey Kore ile hala diyalog kurma taraftarıyız fakat bu Kim Jong-un'a bağlı" diye konuştu.

KİM'İN ABD İLE İLGİLİ SÖZÜNE YORUM YAPMADI

Tillerson'a Kim Jong-un "Amerikalılar, Kore Yarımadası'nda tehlikeli bir oyun oynuyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise açıklamada bulunmadı.

Kaynak: haberinburada