TİLLERSON'DAN KUZEY KORE'YE DİYALOG ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Kuzey Kore ile hala diyalog kurma taraftarıyız fakat bu Kim Jong-un'a bağlı" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında ABD-Kuzey Kore ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
"DİYALOG KURMA TARAFTARIYIZ"
Tillerson, iki ülke arasındaki yaşanan gerginlikte çözüm yollarının bulunmasına ilişkin, "Kuzey Kore ile hala diyalog kurma taraftarıyız fakat bu Kim Jong-un'a bağlı" diye konuştu.
KİM'İN ABD İLE İLGİLİ SÖZÜNE YORUM YAPMADI
Tillerson'a Kim Jong-un "Amerikalılar, Kore Yarımadası'nda tehlikeli bir oyun oynuyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise açıklamada bulunmadı.
Kaynak: haberinburada
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