Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

Tillerson'dan Kuzey Kore'ye Diyalog Çağrısı

TİLLERSON'DAN KUZEY KORE'YE DİYALOG ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Kuzey Kore ile hala diyalog kurma taraftarıyız fakat bu Kim Jong-un'a bağlı" dedi.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 22:40
Puan Ver : Tillerson'dan Kuzey Kore'ye Diyalog Çağrısı(8/10)4

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında ABD-Kuzey Kore ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

"DİYALOG KURMA TARAFTARIYIZ"

Tillerson, iki ülke arasındaki yaşanan gerginlikte çözüm yollarının bulunmasına ilişkin, "Kuzey Kore ile hala diyalog kurma taraftarıyız fakat bu Kim Jong-un'a bağlı" diye konuştu.

KİM'İN ABD İLE İLGİLİ SÖZÜNE YORUM YAPMADI

Tillerson'a Kim Jong-un "Amerikalılar, Kore Yarımadası'nda tehlikeli bir oyun oynuyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise açıklamada bulunmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tillerson  Dan  Kuzey  Kore  Ye  Diyalog  Çağrısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER