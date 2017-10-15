Füze denemeleri ve nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyen Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilim bitmek bilmiyor.

"İLK BOMBA DÜŞENE KADAR DİYALOĞA DEVAM"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden Kuzey Kore ile artan tansiyonu düşürmek için diplomatik çabaya devam etmesini istediğini ifade etti. Tillerson, "İlk bomba düşene kadar Kuzey Kore krizini diplomatik yolla çözmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP, DİYALOĞU "VAKİT KAYBI" OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerjini sakla Rex, yapılması gerekeni yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu durum Trump ile Tillerson arasında fikir ayrılığı var yorumlarına neden olmuştu.

Kaynak: haberinburada