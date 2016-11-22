‘TIKLA KİRALA'DA 10 BİN ÜYEYE ULAŞTI!
Beş kıtada ve 33 ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan'in, Türkiye'de bir ilke imza atarak hizmete aldığı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun teklifleri internet üzerinden sunan “Tıkla Kirala” platformu 10 bin üye sayısına u
LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “22 bin adet araçlık mevcut filomuzun artık hatırı sayılır bir kısmını Tıkla Kirala müşterisi oluşturuyor. Şu anda yaklaşık bin müşterimiz bin 600'ün üzerinde aracını Tıkla Kirala platformu aracılığıyla uzun dönemli olarak kiraladı” dedi. Türkay Oktay, “Kiralama hizmeti ile araç ve araç kullanımıyla ilgili riskler (bakım maliyetleri, hasar yönetimi, amortisman) kiralama şirketine devredilir. Ayrıca aylık ödemelerin tamamı gider gösterilerek vergi yönetimi de yapılabilir.
Aracın kaskosu kiralama şirketinin sorumluluğunda olur, hasar ve onarımda muadil araç hizmeti sağlanır. 2016 yılı başında ilk şubemizi İzmir'de açtık. 2017 yılında şubeleşme planlarımız devam ediyor olacak. Filo kiralama sektörünün büyümesi ve stratejilerimiz açısından KOBİ'ler bizim için çok önemli bir yer tutuyor. LeasePlan, sektörde KonforPlan, HazırPlan, Açık Hesaplama gibi ürünlerin yanı sıra yakıt yönetimi, OGS/HGS yönetimi, filo raporlama, araç ekspertizi hizmetlerini ilk olarak sunan marka olarak öne çıkıyor. Sektörde toplam araç parkı yıllık yüzde 17-18'ler seviyesinde artarken, müşteri sayısı her yıl neredeyse yüzde 40 artıyor” diye konuştu.
kaynak:sözcü
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