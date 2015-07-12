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ticaretini yapana 39 bin lira ceza

TİCARETİNİ YAPANA 39 BİN LİRA CEZA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, gergedan böceklerinin ticaretini yapanlara Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bin 673 lira idari para cezası, bu böceklerin toplanmasının biyolojik çeşitliliği tahrip ettiğinin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu uyarınca 38 bin 751 lira idari para c

Tarih : 12 Temmuz 2015, 10:43
Puan Ver : Ticaretini Yapana 39 Bin Lira Ceza(7/10)5


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, gergedan böceklerinin ticaretini yapanlara Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bin 673 lira idari para cezası, bu böceklerin toplanmasının biyolojik çeşitliliği tahrip ettiğinin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu uyarınca 38 bin 751 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Açıklamada, söz konusu böceğin, Avrupa, Akdeniz Havzası, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika'da bulunduğu belirtilerek, "Sanıldığı gibi nadir görülen bir tür olmamakla birlikte, arazi çalışmalarında rahatlıkla rastlanabilen bir türdür. Türler için tehdit kategorilerinin yer aldığı Kırmızı Liste'de bu türle ilgili bir değerlendirme henüz yer almamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir parasal değeri bulunmamaktadır" denildi.



DOLANDIRICILAR İÇİN FIRSAT

Açıklamada vatandaşlara da uyarıda bulunularak, şunlar kaydedildi: "Vatandaşlarımızın, gergedan böceğinin 90 bin dolar değeri olduğu yönündeki asılsız ve yanlış bilginin dolandırıcılar için fırsat yaratacağını akılda tutularak, bu bilgilere itibar etmemeleri, gergedan böceği veya başka bir yabani hayvanın doğadan toplanmasının biyolojik çeşitliliğimize zarar vereceğini; doğadan toplanması veya ticaretinin yapılması halinde cezai işlem uygulanacağını bilmeleri önem arz etmektedir."








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