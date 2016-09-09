TİB'İN KURUCULARINDAN BASRİ AKTEPE TUTUKLANDI
TİB'in kurucularından ve bir dönem Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nın başında olan Basri Aktepe FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.
TİB'in kurucularından ve bir dönem Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nın başında olan Basri Aktepe FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.
Bir dönem Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nın başındaki isim olan Basri Aktepe, Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklandı.
Uzun yıllar emniyet istihbarat kadrosunda görev yapan Basri Aktepe, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı kuran isimler arasındaydı.
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