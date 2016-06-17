Daha önceki haberlerimizde (bkzInternet Yavaşlamasının Sebebi Belli Oldu), internet yavaşlamasının sebebini sizinle paylaşmıştık. Peki TİB'in bu tür bir karar almasının arkasında yatan neydi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Daha önceki haberlerimizde (bkzInternet Yavaşlamasının Sebebi Belli Oldu), internet yavaşlamasının sebebini sizinle paylaşmıştık. Peki TİB'in bu tür bir karar almasının arkasında yatan neydi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



İnternet yasaklarından nasibini sıkça alan ülkemiz, yeni bir yasaklama kararı nedeniyle bir kez daha internet mağduru oldu. Saat 15.00'den – 19.00 sularına kadar, pek çok Google servisine ulaşım sağlanamadı, Twitter ve Facebook'ta kayda değer problemler yaşandı, internet akıl almaz biçimde yavaşladı. Hali hazırda, bunu yukarıda linkini verdiğimiz haberde paylaşmıştık.



Peki TİB'in, Google'ın Web Cache'sini yasaklamasının ardındaki gerekçe neydi? Öncelikle TİB'in resmi açıklamasına bir göz atalım:



“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (webcache.googleusercontent.com) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 15/06/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-84787 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.”



Bu açıklama tek bir noktaya işaret ediyor. Google'ın önbelleğine erişimin durdurulmasının ardından, daha önce ülkemizde yasaklanan herhangi bir içeriğin arşivinin kaydının tutulması yatıyor gibi. Elbette ayrıntılı açıklamayı göremeden emin olamıyoruz. Bu içerik bir YouTube videosu veya sosyal medya paylaşımı olabilir.



Sorun şimdilik ortadan kalkmış gibi ancak bunun Telekomünikasyon İdare Başkanlığının yeni bir kararı nedeniyle mi yoksa Türk Telekom gereken iyileştirmeleri gerçekleştirmesinden ötürü mü olduğunu bilmiyoruz.



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