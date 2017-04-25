Alman thyssenkrupp HoloLens ile başta yaşlılar ve engelliler olmak üzere müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çok faydalı bir projeye başladı. VR ve AR teknolojileri sadece birer eğlence olmaktan çıkıp, insanların hayatını değiştirmeye başladı.



Alman thyssenkrupp HoloLens ile başta yaşlılar ve engelliler olmak üzere müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çok faydalı bir projeye başladı. VR ve AR teknolojileri sadece birer eğlence olmaktan çıkıp, insanların hayatını değiştirmeye başladı.



Evinize bir eşya ya da cihaz almak istediğinizde, dekorasyonda değişiklik yapmak istediğinizde yapacağınız bu değişikliklerin sonunda nasıl gözükeceğini tahmin etmek gerçekten zordur. Ne kadar ölçüp biçseniz de hayal ettiğinizle sonunda olan arasında ciddi farklar olması olasıdır. Bu sorunu sadece evlerde değil her türden mekana yeni bir öğe eklerken yaşayabilirsiniz. Neyse ki artık teknoloji bu problemi gerçekçi bir şekilde ortadan kaldıracak seviyeye gelmek üzere.



Bazı şirketler VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) ve AR (Augmented Reality – Artırılmış Gerçeklik) teknolojilerini kullanarak müşterilerin aldıkları ürünlerin mekanlara uygulanmış hallerini önceden görülebilmesini sağlıyor. Bu şirketlerin en önde gelenlerinden biri olan thyssenkrupp HoloLens kullanarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya başladı bile.



Almanya'nın en büyük endüstri devlerinden biri olan thyssenkrupp bahsettiğimiz soruna çözüm olarak Microsoft'un HoloLens adlı üst düzey teknolojisini kullanıyor. Microsoft, AR ve VR'ı bir araya getirip buna Karma Gerçeklik adını vermiş. HoloLens de bu karma gerçekliği son kullanıcıya ulaştıran özel başlığın adı. thyssenkrupp, Microsoft ile iş birliğine girerek HoloLens karma gerçeklik cihazlarını özelleştirilmiş ev çözümlerini müşterilerine ulaştırmak için kullanacak. Pek bu iş birliği tam olarak nasıl olacak?



Neredeyse İmkansız Olanı Başaran Teknoloji



thyssenkrupp, HoloLens cihazlarını kullanarak müşterilerine aldıkları ürünlerin evlerinde nasıl duracağını göstermeyi hedefliyor. Bu sayede müşterinin karar verme sürecinin 4 kat hızlanması ve en ideal ürün deneyiminin sağlanması planlanıyor.



thyssenkrupp'un HoloLens'i ilk etapta kullanmayı hedeflediği ürün grubu ise özellikle yaşlı ve engelli insanların evde hareket kabiliyetini artıracak cihazlardan oluşuyor. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yaşlı nüfusunun artması, bu tip cihazlara olan ihtiyacı da artırıyor. Engellilerin ya da yaşlıların merdivenleri çıkmasını sağlayan özel taşıyıcı platformlar gibi çözümler bu insanların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.



Ancak bu gibi cihazların standart bir şekilde uygulanabilmesi neredeyse imkansız. Çünkü hiçbir ev, hiçbir apartman, hiçbir merdiven birbirinin aynısı değil. Neredeyse hepsi birbirinden farklı olan yapılar için standart ürün tasarlamak mümkün değil. Her bir mekan için farklı bir ürün yapmak gerekiyor. Bu ürünlere duyulan ihtiyaç da genelde acilen ortaya çıktığı için müşterilerin taleplerini düzgün bir şekilde karşılamak kolay değil. İşte tam burada HoloLens devreye giriyor.



Sadece Eğlence İçin Değil Hayatın Her Alanında



HoloLens, birbirinden çok farklı mekanlar için özel ürünler üretilmesini ve bunların uygulanmasını kolaylaştırıyor. Örneğin apartman ya da ev merdivenleri artık hızlıca ölçülebiliyor, kullanıcı ergonomisine göre düzenlenebiliyor. Müşteriler nihai sonucu önceden bir tablet ekranında görebiliyor. İstediği değişiklikleri yaptırabiliyor.



thyssenkrupp HoloLens ile bir süredir Hollanda, İspanya ve Almanya'da çeşitli uygulamalar yapıyor. Bu ülkelerde 100'ün üzerinde evde bu yöntemle evlere ürünler tasarlanmış durumda ve kullanıcılardan gelen yorumlar çok olumlu.



thyssenkrupp kendi içinde bulunduğu sektörü ileri teknolojiyle dönüştürmeye kendini adamış durumda. Microsoft ile başlatılan iş birliği bu dönüşüm için büyük önem taşıyor. thyssenkrupp HoloLens kullanımına saha operasyonlarında da başladı. Teknisyenler HoloLens ile asansörlerle ilgili problemleri sahaya gitmeden önce görebiliyor ve çözümler geliştirebiliyor. Ayrıca onarıma gittiklerinde ellerini kullanmadan da gerekli bazı teknik bilgilere de erişebiliyorlar. Yapılan testlerde bu yöntem sayesinde servis süresinin 4 kat azaldığı sonucuna ulaşılmış durumda.



thyssenkrupp'un bu çalışması aslında Microsoft HoloLens'in ne denli büyük bir kullanım potansiyeline sahip olduğunun bir göstergesi. Microsoft, HoloLens ile AR ve VR sadece eğlence için kullanılan teknolojiler olmaktan çıkarıp Karma Gerçeklik adıyla hayatın her alanında kullanılabilir hale getiriyor.



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