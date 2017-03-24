THY, ABD ve İngiltere uçuşlarında getirilen yasakla ilgili olarak tüm yolcuların uçak kapısına kadar elektronik eşyalarını kullanabileceğini açıkladı.



THY, ABD ve İngiltere uçuşlarında getirilen yasakla ilgili olarak tüm yolcuların uçak kapısına kadar elektronik eşyalarını kullanabileceğini açıkladı.



Buna göre yolcular eşyalarını bagaja vermek yerine uçak kapısında görevlilere teslim edebilecek.







kaynak:habertürk