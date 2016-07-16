

Türk halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, uçuşların bugün saat 14.00'ten itibaren düzenli olarak başladığını söyledi.







CNN TÜRK'e telefonla bir açıklama yapan İlker Aycı, şunları söyledi:







"Şu ana kadar Atatürk Havalimanı'na gelen ancak olağan üstü durum nedeniyle başka güvenli havalimanına yönlendirdiğimiz uçak sayısı 35'dir. Başka güvenli alanlara yönlendirdik. Buralarda yolcularımızla ilgilenildi. Operasyonda uçaklarımız başarıyla indiler. Sağ salim personelimiz de tahliye edildi. Olay nedeniyle 132 seferimiz iptal edildi. Bugün itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan 183 çıkış planladık. 116 adet de Atatürk Havalimanı'na geliş planladık. Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 69 çıkış planladık.







Yine Sabiha Gökçen'de de kapasite artışı oldukça uçuş kapasitemizi arttıracağız. Dün itibariyle iptal ettiğimiz bazı uçuşlarımızı da bu gün birleştirerek bu vatandaşlarımızı uçurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tüm yolcularımız, tüm vatandaşlarımız hava yolu sitelerinden ilan edilen, ertelenen iptal edilen ya da yapılamayan uçuşlarımızı lütfen takip etsinler. Çağrı merkezinde yoğunluk olduğu taktirde internet sitelerimizden bu bilgiye ulaşabilirler. Uçamayan, erteleyen tüm vatandaşlarımızın biletleri güvence altındadır. Kayıtsız şartsız değiştirilecektir."