THY'DEN MÜŞTERİLERİ KIZDIRACAK UYGULAMA! ARTIK EKSTRA PARA ALACAK
Türk Hava Yolları, artık diz mesafesi geniş koltuklardan ekstra ücret alacak.
Airporthaber'in haberine göre; Türk Hava Yolları, kabinde uyguladığı ekonomi politikasına yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre diz mesafesi geniş koltuklardan artık ücret alınacak.
19-79 DOLAR ARASINDA SATILACAK
2016 yılının yaz döneminde acil çıkış kapılarından ücret alınacağını duyuran THY, bu kez de diz mesafesi geniş koltuklardan ücret talep edileceğini bildirdi.
8 Ocak itibariyle başlayan söz konusu uygulama sadece dış hat seferlerinde geçerli olacak ve koltuklar 19-79 dolar arasında arasında satılacak.
Kaynak: haberinburada
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