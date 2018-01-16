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THY'den müşterileri kızdıracak uygulama! Artık ekstra para alacak

THY'DEN MÜŞTERİLERİ KIZDIRACAK UYGULAMA! ARTIK EKSTRA PARA ALACAK

Türk Hava Yolları, artık diz mesafesi geniş koltuklardan ekstra ücret alacak.

Tarih : 16 Ocak 2018, 19:00
Puan Ver : Thy'den Müşterileri Kızdıracak Uygulama! Artık Ekstra Para Alacak(6/10)2

Airporthaber'in haberine göre; Türk Hava Yolları, kabinde uyguladığı ekonomi politikasına yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre diz mesafesi geniş koltuklardan artık ücret alınacak.

19-79 DOLAR ARASINDA SATILACAK

2016 yılının yaz döneminde acil çıkış kapılarından ücret alınacağını duyuran THY, bu kez de diz mesafesi geniş koltuklardan ücret talep edileceğini bildirdi.

8 Ocak itibariyle başlayan söz konusu uygulama sadece dış hat seferlerinde geçerli olacak ve koltuklar 19-79 dolar arasında arasında satılacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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