Airporthaber'in haberine göre; Türk Hava Yolları, kabinde uyguladığı ekonomi politikasına yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre diz mesafesi geniş koltuklardan artık ücret alınacak.

19-79 DOLAR ARASINDA SATILACAK

2016 yılının yaz döneminde acil çıkış kapılarından ücret alınacağını duyuran THY, bu kez de diz mesafesi geniş koltuklardan ücret talep edileceğini bildirdi.

8 Ocak itibariyle başlayan söz konusu uygulama sadece dış hat seferlerinde geçerli olacak ve koltuklar 19-79 dolar arasında arasında satılacak.

Kaynak: haberinburada