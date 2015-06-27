

Türk Hava Yolları (THY), uçuş ekiplerinde son günlerde görülen sıtma hastalıklarının ardından yeni bir karar aldı.Kokpit ve kabin ekipleri uçuş saatlerini doldurduklarında dinlenmek için gittikleri ülkelerde konaklıyorlar. Fakat sıtma vakalarından sonra THY, Afrika'da riskli gördüğü iki uçuş noktasında yatıyı (konaklamayı) kaldırdı.