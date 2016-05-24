THY'DEN EURO 2016'YA ÖZEL KAMPANYA
Euro 2016 için geri sayım başlarken THY, turnuva süresince bazı uçuşlarında karşılaşmaları canlı izletme ve Champs Elysses'de özel aktiviteler de içeren kampanya başlattı
Türk Hava Yolları (THY), UEFA Euro 2016 turnuvasına özel hazırlattığı “Avrupa'nın En İyisiyle Tanışın” kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında televizyon reklamları, özel olarak giydirilmiş uçak, hediye biletler ve kampanyaya özel hazırlanmış bir mikro site yer alıyor.
Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre turnuva süresince devam edecek kampanya dahilinde THY'nin belirli uçuşlarında maçları canlı olarak izlemek mümkün olacak, ayrıca turnuvaya ev sahipliği yapan Paris, Marsilya, Lyon ve Nice şehirlerinde THY aktivasyon bölgeleri yer alacak. Paris'in en işlek ve tarihi caddesi Champs Elysses başta olmak üzere, şehrin önemli noktalarında da çalışmalar gerçekleştirecek.
Ünlü klip yönetmeninden 7 farklı reklam
Kampanyayla yaratacağı heyecanı artırmayı amaçlayan THY, bu doğrultuda Hollywood'dan ünlü klip yönetmeni Grady Hall ile 7 farklı reklam filminin çekimi için bir anlaşma imzaladı. Reklam filmleri, futbolun profesyonel isimlerinin dünyasını ve THY'nin yolcuları için sunduğu uçuş deneyimini farklı bir perspektifle bir araya getiriyor.
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