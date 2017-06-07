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thy'den atak! italyan havayolu şirketine talip oldu

THY'DEN ATAK! İTALYAN HAVAYOLU ŞİRKETİNE TALİP OLDU

Türk Hava Yolları'nın (THY) finansal olarak zor durumda bulunan İtalyan havayolu şirketi Alitalia ile ilgilenen şirketler arasında yer aldığı belirtildi.

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:28
Puan Ver : Thy'den Atak! İtalyan Havayolu Şirketine Talip Oldu(7/10)8


İtalyan Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Alitalia ile ilgili niyet beyan eden 30'un üzerindeki şirket ve fon arasında THY de yer alıyor.



Habere göre, Alitalia ile ilgilenen şirketlerden hiçbiri şirketin tamamını satın almakla ilgilenmezken; sadece havayolu şirketinin bazı varlıklarına ilgi gösteriyor.



İtalya'nın finansal olarak zor durumdaki havayolu şirketi Alitalia'yı satmakla görevlendirilen yetkililer, dün yaptıkları açıklamada 32 şirketin Alitalia ile ilgilendiklerini yazılı olarak kendilerine ilettiklerini belirtmişti.



 



kaynak:milliyet








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