THY'DEN AMERİKA'YA İKİ YENİ HAT
Amerika kıtasında 15 noktaya uçan Türk Hava Yolları, 20 Aralık itibariyle Havana ve Karakas seferlerine başlayarak uçtuğu destinasyon sayısını 17'ye çıkarmaya hazırlanıyor.
Amerika kıtasında Buenos Aires, Sao Paulo, Bogota, Panama, Toronto, Montreal, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Washington, Boston, San Francisco, Miami ve Atlanta'ya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), bu destinasyonlara iki uçuş noktası daha ekliyor. Halen 292 noktaya uçarak dünyada en fazla noktaya uçan havayolu şirketi olma unvanını elinde bulunduran THY, 20 Aralık itibariyle Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak Küba'nın başkenti Havana ve Venezuela'nın başkenti Karakas'a uçuş gerçekleştirecek. THY, böylece Amerika kıtasındaki uçtuğu nokta sayısını 17'ye çıkaracak.
Yolcular, İstanbul'dan Küba'nın başkenti Havana'ya ve Venezuela'nın başkenti Karakas'a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 699 Dolar'dan başlayan ücretlerle seyahat edebilecek.
kaynak:milliyet
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