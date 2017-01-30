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thy'den abd'ye gidemeyen yolculara kolaylık

THY'DEN ABD'YE GİDEMEYEN YOLCULARA KOLAYLIK

THY, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülke vatandaşları için getirdiği giriş yasağı nedeniyle ABD'ye gidemeyen yolcularının bilet iptal ve değişiminin ücretsiz yapılacağını açıkladı

Tarih : 30 Ocak 2017, 17:06
Puan Ver : Thy'den Abd'ye Gidemeyen Yolculara Kolaylık(10/10)9


Türk Hava Yolları (THY), ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülke vatandaşları için getirdiği giriş yasağı nedeniyle ABD'ye gidemeyen yolcularının bilet iptal ve değişiminin ücretsiz yapılacağını duyurdu.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin aldığı karar sonrası uçuşları iptal edilen yolcuların bilet değişiklikleri ücretsiz yapılacak. İade isteyen yolculara da ödedikleri ücret, herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilecek.



Öte yandan, Trump'ın başkanlık kararnamesini onaylamasının ardından ABD'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanına gelen yolculardan bir kısmı uçağa alınırken, bazılarının binişine bugün de izin verilmedi.



 



kaynak:sabah








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