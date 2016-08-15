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thy'den 15 temmuz kararı!

THY'DEN 15 TEMMUZ KARARI!

Türk Hava Yolları, 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı yoğun mücadelenin verildiği Beştepe, Saraçhane, Çengelköy, Kavacık, Kazan, Acıbadem, Atışalanı ve Gölbaşı isimlerini uçaklarına verme kararı aldı.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 12:13
Puan Ver : Thy'den 15 Temmuz Kararı!(0/10)


Türk Hava Yolları (THY), 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı  yoğun mücadelenin verildiği Beştepe, Saraçhane, Çengelköy, Kavacık, Kazan, Acıbadem, Atışalanı ve Gölbaşı isimlerini uçaklarına verme kararı aldı. Bu semtlerin isimleri, THY'nin 8 yolcu uçağının burnuna yazılacak.



THY Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain girişim sonrasında ülke bütünlüğünün korunması adına sergilediği yaklaşımı taçlandırıyor. Milli havayolu, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm vatandaşlarımızın yekvücut h?lde elde ettiği milli irade zaferini, filosundaki uçaklarda yaşatacak. 15 Temmuz gecesi milli iradenin ülke genelindeki en yoğun mücadelelerinin verilip, büyük zafer elde edilen; Beştepe, Saraçhane, Çengelköy, Kavacık, Kazan, Acıbadem, Atışalanı  ve Gölbaşı semtlerinin isimleri filodaki 8 uçağa veriliyor. Türk Hava Yolları bu girişimiyle birlikte, tarihinde birçok kez sergilediği milli değerlere olan hassasiyetini bir kez daha vurgulayarak, şerefle taşıdığı ‘Türkiye'nin Milli Havayolu' unvanının gereğini yerine getirmenin gururunu yaşıyor."








Etiketler: Thy  Den  15  Temmuz  Kararı    haber

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