

THY uçaklarına son birkaç ayda üst üste gelen 10'a yakın asılsız bomba ihbarı, havadaki paniği yere indirdi. Bir bomba notunda parmak izi bulunan kabin memuru işten atılsa da ihbarlar sürünce, polis ikinci ihbarcının peşine düştü.







TÜRK Hava Yolları (THY) uçaklarında bomba paniği yaşanmasına neden olan ilk ihbar, 29 Mart'ta İstanbul-Tokyo seferi yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının tuvaletinde bulundu. Notta, “C4 cargo-kargo C4 var” yazılıydı. Dev uçak, Sinop üzerinden Atatürk Havalimanı'na döndü. Uzman ekipler didik didik aradıkları uçakta patlayıcıya rastlayamasa da ardından THY uçaklarında peş peşe bomba ihbarı notları bulunmaya başlandı. Polis her notu inceledi, uçaktaki görevlilerin ifadeleri alındı.







PARMAK İZİ ÇIKINCA







17 Nisan'da İstanbul-Basel seferine çıkan uçağın tuvaletinde de bomba yazılı bir not kâğıdı çıktı. Ancak bu kez kâğıdın üzerinde parmak izleri vardı. Polis, izlerin bir kabin memuruna ait olduğunu tespit etti. Kabin memuru, mayıs ayında gözaltına alındı. İfadesinde “Yaşadığım bir sorunla ilgili yönetimle görüşmek istedim ancak benimle görüşmediler. Ben de notu yazdım” dediği öne sürülen kabin memuru adliyeden serbest bırakıldı. Diğer ihbarlarla bağlantısı bulunamayan kabin memurunun terör örgütü bağlantısı da tespit edilmedi. THY işine son verdiği çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirkete maliyeti yüzbinlerce Euro'yu aşan asılsız bomba ihbarlarının arkası kesilmedi. Polis ikinci ihbarcıyı arıyor.