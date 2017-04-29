

TÜRK Hava Yolları, ABD ve İngiltere'ye yapılan uçuşlarda uygulanan elektronik yasağının ardından yolculara dizüstü bilgisayar dağıtma kararı aldı.







CNN Türk'te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'e konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, önümüzdeki haftadan itibaren business class yolcularına laptop yani diz üstü bilgisayar vereceklerini söyledi. Ekonomi sınıfında ise tüm yolculara wifi olarak adlandırılan kablosuz internet ücretsiz sunulacak. Bu hizmet daha önceden ekonomi sınıfı yolculara ücretli olarak veriliyordu.







kaynak:haberler