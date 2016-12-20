

Türk Hava Yolları uçaklarında tercih ettiği yeni eğlence sistemi ile bazı kullanıcıların tepkisini çekmeye başladı. THY 167 uçağında kullanmak için anlaştığı ve imzaları attığı yeni eğlence sistemini Panasonic'ten alarak yerli yazılım talebinde olan bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu. Kullanıcıların tepki nedenlerini ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.







Türkiye'nin dünya çapındaki en büyük markası olan Türk Hava Yolları geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuru ile uçak içi eğlence sistemleri konusunda atacağı adımları netleştirdi. Frima Panasonic ile imzaladığı anlaşma ile birlikte 167 dar gövde uçağını eX1 adındaki uçak içi eğlence sistemi ve Küresel İletişim Sistemleri ile donatacağını açıkladı.



167 THY Uçağına Entegre Edilecek



Pek çok yenilikçi özelliğe sahip olan yeni eğlence sistemi bir uygulama vasıtasıyla cep telefonuyla birlikte de çalışabiliyor. 8 kanalın canlı olarak izlenebileceği sistemde izlenebilecek kanallar arasında TRT World ve Sport 24 kanalı da bulunuyor. eX1 sistemiyle birlikte son teknoloji ürünü uçak içi eğlence detayları, yüksek hızlı Wi-Fi ve canlı TV yayını gibi hizmetler bütünü, Türk Hava Yolları filosundaki 92 Airbus A321 NEOs-ACF, 65 Boeing 737 MAX 8s ve 10 Boeing 737 MAX 9 tiplerinde hayata geçirilecek. Anlaşma çerçevesinde Türk Hava Yolları iştiraki kuruluşla birlikte, son 45 uçak üzerinde uçak içi eğlendirici (IFE) sistemlerini donatma opsiyonuna da sahip olacak.



Panasonic: 2023 Hedeflerine Ulaşmalarında Destek Olacağız



Konu ile alakalı Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Avcı ‘ Sektörün en büyük oyun kütüphanesi, ses ve video kalitesi ile bir araya getirilerek en iyi görüntü deneyimi için tasarlanan kişiselleştirilmiş arayüz, tercih sürecimizde bayrak taşıyıcımız için en uygun profil olarak ağırlık kazandı.' dedi. Panasonic Avionics Corporation Genel Müdürü Paul Margis ise; “Türk Hava Yolları ile ortaklığımız uzun vadeli, stratejik bir ilişki. Hem Türk Hava Yolları hem de Türk ekonomisi ile yatırım potansiyelimizi genişletmekten ötürü çok heyecanlıyız ve onların 2023 hedeflerine ulaşmalarında kendilerine destek olacak hizmet ve ürünleri sağlamak adına yakın bir işbirliği içerisinde çalışmayı ümit ediyoruz.” dedi.



‘Neden Yerli Yazılım Kullanılmadı, Geliştirilmedi?'



Türk Hava Yolları'nın Türkiye'nin gururu olarak öne çıkması nedeniyle pek çok kullanıcı, şirketin yerli yazılım ve araştırma geliştirme faaliyetlerine destek verilmesi gerektiğini düşünüyor. Ülkemizde henüz video temelli uçak içi eğlence sistemi geliştirecek bilgi birikimi bulunmasa da yapılacak anlaşmalar ve yatırımlar ile bu bilgi birikimi Panasonic'ten aktarılabilir ya da Türk mühendisler kendi uğraşları ile geliştirme çalışmalarında bulunabilirdi. ‘Bari yazılımları Türk olsaydı' şeklinde tepkilerin geldiği anlaşmaya göre Panasonic 3. Havalimanı faaliyete girene kadar ülkemizde Media Center ve kreatif hizmet ekibi kurmak zorunda. Ancak yazılım ekibi kurulmaması nedeniyle bilgi birikiminin aktarımı söz konusu olmayacak. Zira ülkemizde zaten çok gelişmiş medya ajansları ve kreatif içerik üreticileri bulunuyor.



Türk Hava Yolları'nın Yerli Sektöre Destek Verip Vermeyeceği Önümüzdeki Yıllarda Belli Olacak



Şimdiye kadar yerli ekonomiye büyük destekler sunan Türk Hava Yolları'nın yeni anlaşması ile birlikte destek vermediği ve bilgi birikimi oluşmasında katkıda bulunmadığı yerli sektöre önümüzdeki yıllarda destek verip vermeyeceğini bekleyip göreceğiz.



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