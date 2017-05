Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından ABD'ye doğrudan sefer yapacak uçaklarda 22 Mart tarihinde başlatılan uygulamayla yolcuların uçağa cep telefonundan büyük elektronik cihazları sokmaları yasaklandı. Yasağın başlamasıyla THY'nin yolcu sayısında düşüş beklenirken tam tersi oldu. THY'nin İstanbul'dan New York'a yaptığı seferlerde yolcu sayısı Nisan ayında yüzde 2.5 artarak 49 bin yolcuya ulaştı







THY'nin New York Müdürü Cenk Öcal yasağa rağmen yolcu sayısında yaşanan artıştan memnuniyetini belirterek, kısa süre önce başlayan bedava internet hizmeti ve business class yolcularına dağıtılan dizüstü bilgisayarlarla yolcularına yasağın getirmiş olduğu kısıtlamayı da aştıklarını bildirdi.







Öcal," İstanbul- New York hattında Nisan ayında doluluk oranı yüzde 2,5 arttı. Yasağa rağmen artış kaydetmemiz sevindirici. Business yolcumuza uçak içinde laptop dağıtıyoruz. Laptoplarında yaptıkları çalışmaları yine uçak içinde ücretsiz olarak yolcumuza usb bellek kartına yükledikten sonra götürebiliyorlar. İstanbul'da güven içinde toplanan elektronik cihazları New York'ta varış noktasında valiz alınan konveyörün hemen yanına stand açarak hızlı bir şekilde yolcumuza iade ediyoruz. Dağıtımı yer hizmetleri şirketi değil özellikle bizim personelimiz dağıtıyor. Bu dağıtım için toplam 4 personelimiz çalışıyor " dedi.







Öcal, yolcuların ne kadar sayıda laptopla seyahat ettiğinin örneğini de vererek " geçtiğimiz günlerde yolcularımızdan alınan ve New York'ta iade ettiğimiz laptop sayısı 126'yı buldu " diye konuştu.







kaynak:sabah