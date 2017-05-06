THY UÇUŞLARINDA YENİ DÖNEM BUGÜN BAŞLADI!
Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı çıkışlı tüm ABD tarifeli uçuşlarında business class yolcularına yönelik dizüstü bilgisayar dağıtımına başladı
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Amerika ve İngiltere uçuşlarına getirilen elektronik cihaz kısıtlamasına yeni çözümler geliştirilmeye devam ediliyor.
THY, Atatürk Havalimanı çıkışlı tüm ABD uçuşlarının business sınıfında bugün itibarıyla dizüstü bilgisayar dağıtmaya başladı.
Amerikaya seyahat eden business sınıfı yolcular, zengin içerikli kabin içi eğlence sistemi Planetin ayrıcalıklarıyla seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürürken, kabinde sunulacak yeni dizüstü bilgisayarlar sayesinde şahsi işlerinin takibini de gökyüzünden kesintisiz sağlayabilecekler.
Uçuş öncesi kişisel bilgisayarlarını THY personeline teslim eden business sınıfı yolcular, uçak içinde şahsi işleriyle meşgul olabilmek için kabin personelinden dizüstü bilgisayar talep edebilecekler. Katlanarak tablet olma özelliğine ve ayrıca dokunmatik ekrana sahip bu dizüstü bilgisayarlar, yolcuların kişisel bilgilerini koruyabilecekleri bir güvenlik sistemi ile sunulacak.
kaynak:habertürk
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