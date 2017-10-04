THY UÇUŞ EĞİTİM BAŞKANI SEDAT ŞEKERCİ, BANYODA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ!
Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanı Sedat Şekerci, görünmez bir kazanın kurbanı oldu.
BANYODA AYAĞI KAYDI, YERE DÜŞEREK BAŞINI BETONA ÇARPTI
THY Uçuş Eğitim Başkanı ve aynı zamanda kaptan pilot olan Sedat Şekerci, akşam saatlerinde banyo yaptığı sırada, ayağının kaymasıyla yere düşerek kafasını betona çarptı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ailesi tarafından banyoda baygın halde bulunan Şekerci, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şekerci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
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